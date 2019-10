Ik ben er helemaal klaar voor. Dat zegt een bijzonder vastberaden Hernan Losada. Losada is sinds gisteren de nieuwe trainer van Beerschot. De Argentijn was in totaal 7 jaar speler van Beerschot en nu was hij al anderhalf jaar assistent trainer. Losada volgt Stijn Vreven op, die gisteren werd ontslagen.