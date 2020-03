Beerschot "verrast en verontwaardigd" door uitstel match in Leuven

Een opvallende wending in de korfbalcompetitie. Daar werd - niet verrassend - ook beslist dat de kruisfinales van komend weekend worden afgelast. Het hele finaleweekend in Beveren gaat niet door. Alle korfbalclubs worden ook aangeraden om alle trainingen en sociale activiteiten de komende weken op te schorten. Bovendien is er ook beslist om de zaalcompetitie nu gewoon af te sluiten. Er volgen dus simpelweg geen finales meer. De eerste na de reguliere competitie, Boeckenberg, mag zich kampioen noemen. De laatste in de stand, Sikopi, degradeert. Normaal is er ook een runner-up wedstrijd, maar ook die vindt niet plaats. De clubs blijven gewoon in hun reeks. Bij de korfbalbond benadrukken dat deze beslissingen uit overmacht worden genomen. Ze hopen de uitbreiding van Corona zo mee te kunnen indijken.