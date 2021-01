Beerschot versterkt zich met speler uit Premier League

Beerschot heeft zich versterkt met middenvelder George Broadbent van Sheffield United. De twintigjarige Engelsman wordt door de club uit de Premier League uitgeleend tot het einde van het seizoen.

Broadbent komt naar België met een duidelijke visie. “Ik krijg hier een leuke kans om me te bewijzen. Het zal de eerste keer zijn dat ik buiten Engeland aan de bak ga, maar die keuze maakte ik bewust. Zo trek ik mezelf uit mijn comfortzone en kan ik groeien, als voetballer maar ook als persoon.”

De Engelsman is vandaag, maandag 11 januari een week in België en de eerste indrukken bevallen hem wel. “Ik heb de stad nog niet echt kunnen ontdekken omdat ik natuurlijk in de verplichte quarantaine zat”, verduidelijkt hij. “Maar ik hoorde al veel goede dingen over Antwerpen en ik kan niet wachten om de stad te gaan verkennen.”

“Met George voegen we een centrale middenvelder toe aan onze selectie”, duidt technisch manager Sander Van Praet de uitleenbeurt. “Door de nauwe contacten die we onderhouden met SUFC zijn we reeds geruime tijd op de hoogte van zijn kwaliteiten en groeipotentieel. George is een middenvelder met infiltrerend vermogen die makkelijk opduikt in en rond de 16 meter van de tegenstander. We zijn ervan overtuigd dat George een waardevolle rol kan opnemen in onze kern en dat hij bij ons de volgende stappen in zijn ontwikkeling zal maken.”

Ook bij Sheffield zijn ze tevreden dat ze een jonge speler kunnen laten groeien bij Beerschot. “George heeft dit seizoen veel progressie gemaakt bij onze U23”, vertelt het hoofd van de Academie Jack Lester. “Hij heeft grote stappen gezet op fysiek en tactisch vlak. Nu hij ook nog meer begon te scoren, was er wel wat interesse van andere clubs om hem te lenen. Maar Beerschot is voor George nu een goede stap. Daar heeft hij de kans om verder te groeien bij een team in de hoogste divisie. We kijken nu al uit naar zijn progressie.”

(bericht en foto © Beerschot)