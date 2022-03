Beerschot-voorzitter moet zich verantwoorden voor uitspraken na derby

Het WK 3x3 basketbal komt dan toch niet in gevaar voor Nick Celis, de kapitein van de Belgische 3x3-ploeg en ook van Team Antwerp. Celis liep zaterdagavond een knieblessure op tijdens een wedstrijd van z’n ploeg Oxaco. Aanvankelijk werd gevreesd voor een gescheurde kruisband, maar de MRI-scan bracht goed nieuws. Het verdict was geen scheur, maar wel vocht in de knie. Een operatie is dan niet nodig. Celis hoopt over een tweetal weken z’n comeback te maken. Het WK in Antwerpen, eind juni, komt dus niet in gevaar.