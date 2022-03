Je sneakers laten schoonmaken of naar eigen smaak laten beschilderen. Het kan vanaf nu in de DNA-store in Antwerpen. De winkel is een idee van 5 ondernemende jongeren. Ze willen meer doen dan hippe kleren verkopen. In de winkel kan je bijvoorbeeld ook je eigen oude jas of broek laten oppimpen tot iets wat weer helemaal in de mode is.