Beerschot Wilrijk-fan zwaargewond na val

We horen ook dat er een supporter van Beerschot Wilrijk zwaargewond is geraakt in Brugge. De man wilde over een omheining klimmen en hij is daardoor vijf meter naar beneden gevallen. Het slachtoffer is met de mug naar het ziekenhuis overgebracht. De man is niet meer in levensgevaar. Na de match waren er ook nog wat relletjes. Enkele captatiewagens van de televisie zijn beschadigd door Beerschot Wilrijk-supporters. De rust is nu wel teruggekeerd in Brugge.