Beerschot-Wilrijk gezangen niet racistisch

Voetbalclub Beerschot Wilrijk is niet schuldig aan discriminatie. De geschillencommissie sprak de club vandaag vrij.

Beerschot Wilrijk moest zich verantwoorden voor anti-semitische gezangen en spandoeken in het stadion. Dat gebeurde tijdens de derby tegen Antwerp. Maar volgens de geschillencommissie is 'Jood' een geuzennaam die de Antwerpsupporters hebben aangenomen, en gaat het dus niet om discriminatie. Beerschot Wilrijk is alvast tevreden met de uitspraak, maar stelt dat kwetsende gezangen niet thuishoren in een voetbalstadion.