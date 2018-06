Beerschot Wilrijk haalt 'beste speler uit Nederlandse Eerste Divisie'

Ook Antwerpen is helemaal in de ban van het WK in Rusland en de Rode Duivels. Niet alleen hangen er overal Belgische vlaggen uit, de Antwerpenaren zijn massaal naar de match gaan kijken. Want eindelijk was het zover vanmiddag. In Sochi nemen onze Duivels het op tegen Panama. Zowel in kleine cafés als op grote reuzenschermen konden de fans samen gaan supporteren. Het grootste fan village van Antwerpen ligt vlak naast de Schelde aan het Zuiderterras. Met ruimte voor liefst tienduizend supporters.