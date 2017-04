Beerschot Wilrijk heeft licentie voor 1B te pakken

De Ronde van Vlaanderen is nog maar net vertrokken, of onze regio maakt zich al opnieuw op voor een groot wielerevenement. De Scheldeprijs wordt woensdag naar traditie hét kampioenschap voor de spurters. Voor één keer vertrekt de koers niet in Antwerpen, maar wel in Mol. De woonplaats van de afscheidnemende Tom Boonen. De Scheldeprijs pakt er graag mee uit dat Boonen zijn allerlaatste wedstrijd op Belgische bodem in Schoten zal rijden.