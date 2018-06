Beerschot Wilrijk heeft tiende zomeraanwinst beet

Het WK voetbal in Antwerpen, dat zijn niet alleen de Rode Duivels. Met meer dan 170 nationaliteiten in de stad leeft elke gemeenschap mee met hun land van oorsprong. Vanmiddag was het verzamelen geblazen aan het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord. Want Portugal speelde tegen Marokko, en dat kon je er in àlle café's volgen. Ondanks de wat slappe match, met één goal van Cristiano Ronaldo, zat de sfeer er toch goed in.