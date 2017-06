Beerschot Wilrijk is weer koninklijk

Toen KFCO Wilrijk en Beerschot in juni 2013 een nieuwe club vormden, werd de club bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond onder het stamnummer 155 van Wilrijk ingeschreven als FCO Beerschot Wilrijk. De ‘K’ viel dus weg, maar werd wel door de het clubbestuur onmiddellijk weer aangevraagd. Na vier seizoenen is Beerschot Wilrijk nu officieel weer koninklijk. Ze kregen de officiële toezegging dat de clubnaam vanaf heden Koninklijke Football Club Olympia Beerschot Wilrijk is. Of zeg maar: KFCO Beerschot Wilrijk. “Dat betekent onder meer dat er enkel nog koninklijke buigingen en lofbetuigingen voor onze kampioenen kunnen worden toegelaten”, zegt Danny Geerts.

Bron: www.beerschotwilrijk.be