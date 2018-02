Beerschot Wilrijk kan generale repetitie voor finalematchen niet winnen

Of er volgend seizoen weer 2 Antwerpse of 2 Brugse ploegen in de hoogste voetbalklasse zullen spelen weten we over 14 dagen. Aanstaande zondag en de zaterdag daarna spelen Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge de twee finaleduels van 1 B. Vanmiddag was er voor de Mannekes, na een week stage aan de Costa de Futbol, de generale repetitie op het Kiel met de laatste competitiewedstrijd tegen Lierse. Dat is altijd een zeer beladen duel. Dat was nu niet anders, al was het dan een duel zonder inzet.