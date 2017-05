In oktober mogen we weer toptennis verwachten in Antwerpen want dan is het de tweede editie van de European Open. Vandaag in het Havenhuis was er de officiële lancering van dat toernooi. In de Lotto Arena strijden enkele van de beste tennisspelers van de wereld voor de titel. En ook onze Belgische nummer één, David Goffin, zakt af naar 't stad.