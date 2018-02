In het voetbal sleept Beerschot Wilrijk zich naar het einde van de reguliere competitie toe. Gisteravond kwamen de Mannekes in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Westerlo. En Beerschot Wilrijk mocht vooral nog blij zijn met dat puntje, want als er één ploeg verdiende te winnen in het Olympisch Stadion, dan was het Westerlo.