Beerschot Wilrijk ontvangen op stadhuis bij titel

Samen met de meester of de juf 1 mijl per dag lopen of wandelen, dat is het opzet van 'One Mile a Day'. Verschillende Antwerpse scholen verzamelden vandaag in het Nachtegalenpark om dat voor één keer eens allemaal samen te doen. Acht maanden geleden werd het project opgestart en de eerste balans is zéér positief.