Beerschot Wilrijk overschildert veelbesproken graffiti

Het was een zware week voor Antwerp. Wedstrijden tegen respectievelijk de leider (Club Brugge), de nummer 4 (AA Gent) en nu ook de tweede (Charleroi). Maar Antwerp verloor geen enkele keer en pakt een derde gelijkspel in een week tijd. Antwerp begon aan de zware opdracht in het Zwarte Land met Hairemans en Van Damme op de bank. In hun plek kwamen Pitroipa en de nieuwe publiekslieveling Ritchie De Laet. Tien minuten voor halfweg kwam The Great Old op voorsprong met een goal van Obbi Oulare. 0-1 was ook de ruststand. Na de pauze maakte Charleroi snel gelijk met een goal van Benavente. Gescoord werd er nadien niet meer, maar bij Antwerp kregen Corryn en Sall wel nog een rode kaart. Antwerp eindigde de match dus met z'n negenen. Maar Charleroi kon die numerieke meerderheid niet in een doelpunt omzetten. 1-1 eindstand dus. Foto Belga