In Eerste Klasse B moet Beerschot Wilrijk nog steeds wachten op de eerste zege van het seizoen. Vorige week liet het die tegen Tubeke al glippen en ook gisteren tegen Westerlo bleven de Mannekens op 1-1 steken. Volgende week zondag is het daarmee al meteen 'van moeten' want dan brengen Vreven en co een bezoekje aan een andere titelpretendent, Oud Heverlee Leuven.