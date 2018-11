In Eerste Klasse B heeft Beerschot Wilrijk de teleurstelling van afgelopen dinsdag een klein beetje kunnen wegspoelen. In het Olympisch Stadion maakte Roeselare het de Mannekens knap lastig maar de punten bleven in Antwerpen: 2-1. De eerste periodetitel, die is dus al weg. Er zit voor de mannen van Stijn Vreven dus niets anders op dan vooruit te kijken naar de tweede periode.