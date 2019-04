Beerschot Wilrijk stap dichter bij 1A na advies voetbalbond

Beerschot Wilrijk lijkt alweer een stap dichter te zijn bij een promotie naar 1A. Want in de operatie Propere Handen heeft de voetbalbond KV Mechelen en Waasland-Beveren doorverwezen naar de Geschillencommissie. Dat betekent dat de voetbalbond denkt dat de wedstrijd KV Mechelen - Waasland-Beveren van vorig seizoen misschien is omgekocht.

Worden die 2 clubs nu echt veroordeeld, dan is dat goed nieuws voor Beerschot Wilrijk. Want Waasland-Beveren zou dan moeten degraderen uit 1A. KV Mechelen zou maximaal in 1B mogen blijven. En daardoor zou Beerschot Wilrijk zeker een plaats krijgen in 1A. Tegen uiterlijk 30 juni moet er een definitieve uitspraak zijn in de zaak.

(Foto : © Belga)