Beerschot Wilrijk volop bezig met voorbereiding van volgend seizoen

Bij Beerschot Wilrijk zijn ze volop bezig met de voorbereiding van volgend seizoen. Dan treden ze aan in de eerste klasse B. De Mannekes starten de competitie in het weekend van 4-5-6 augustus. Of ze op vrijdag, zaterdag of zondag beginnen, wordt pas binnen enkele weken duidelijk.

Intussen is ook de eerste oefenwedstrijd bekendgemaakt. Zo spart Beerschot Wilrijk op 6 juli in en tegen tweedeprovincialer Eendracht Zoersel.

Beerschot Wilrijk heeft op dit moment al twee versterking voor volgend seizoen. Karim Essikal komt over van Zulte Waregem, dit seizoen werd hij uitgeleend aan Moeskroen. Ook Charni Ekangamene komt over van bekerwinnaar Zulte Waregem. Hij werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan OH Leuven en NAC Breda.