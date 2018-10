Beerschot Wilrijk wil stamnummer 13 terug naar het Kiel halen

Beerschot en stamnummer 13 zijn binnenkort weer verenigd. Met dat bijzonder nieuws zette het operational board vanavond de overlegvergadering met de supporters in. KFCO Beerschot Wilrijk heeft bij de KBVB de officiële procedure ingezet om het heilige stamnummer terug te kopen.



De nieuwe eigenaars, DCA en prins Abdullah, hebben van meet af aan een prioriteit gemaakt van het terughalen van stamnummer 13. Zij beseffen dat het nummer van hele grote waarde is voor de club en z’n supporters. Francis Vrancken, eigenaar van DCA, en Jan Van Winckel, rechterhand van prins Abdullah en bestuurder van de club, klinken overtuigd en eensgezind: “Wij hebben in Beerschot geïnvesteerd omdat het een traditieclub is. Door het oorspronkelijke stamnummer 13 terug te kopen, halen we de banden met de rijke geschiedenis van deze mooie club aan. We doen dit ook voor de supporters. Vooral voor de vele trouwe fans die de club zijn blijven volgen en er mee voor hebben gezorgd dat ze nog bestaat. “



Het stamnummer 13 verdween in 1999 bij het faillissement van Beerschot VAC. Daarna speelde de club met het stamnummer van Germinal Ekeren en van KFCO Wilrijk. Aan het nummer 13 hangt een serieus prijskaartje. De nieuwe investeerders zullen die kosten dragen. “Het is een aanzienlijk bedrag maar stamnummer 13 heeft meer dan een symbolische waarde. De naam en het merk ‘Beerschot’ zijn sterker en echter met ‘den 13’. Dit toont dat we ambitieus zijn. Het is een belangrijk signaal.” Aldus Francis Vrancken van DCA en Jan Van Winckel.



KFCO Beerschot Wilrijk wacht nu op de officiële toekenning door de Belgische voetbalbond maar onze bestuurders zijn ervan overtuigd dat dit niet meer fout kan gaan en dat stamnummer 13 volgend seizoen weer z’n intrede zal doen in het Olympisch Stadion en in het profvoetbal. Voorzitter Eric Roef: “We hebben dit grondig onderzocht en voldoen aan alle voorwaarden en criteria. We gaan ervan uit dat de KBVB van dezelfde mening is en aan dit initiatief meewerkt. Dat het stamnummer 13 weer naar het Kiel verhuist, is goed voor het Belgische voetbal en historisch voor Beerschot.” aldus het persbericht van KFCO Beerschot Wilrijk.

(bericht en foto . Beerschot Wilrijk)