Beerschot-Wilrijksupporters lopen storm voor tickets finalewedstrijd tegen Cercle

De ticketverkoop bij voetbalclub Beerschot Wilrijk voor de finale-wedstrijd tegen Cercle Brugge loopt bijzonder vlot. Tussen 8 en de 9000 tickets zijn er al verkocht.

De hoofdtribune en tribune 3, dat is de andere grote tribune in de lengte van het veld, zijn al helemaal uitverkocht. Supporters met een abonnement hebben nog enkele dagen de tijd om hun ticket aan te vragen.

De club verwacht dat bijna alle abonnees dat nog zullen doen. Voorlopig zijn er enkel nog tickets beschikbaar voor de 2 tribunes achter de goalen. De wedstrijd tegen Cercle is op zondag 4 maart. De terugwedstrijd in Brugge is een week later. De club wil bij die beslissende wedstrijd ook iets op het Kiel organiseren voor haar supporters. Al zijn daar nog geen details over bekend.

(foto © Belga)