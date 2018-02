Begeleiding voor druggebruikers die boete niet kunnen betalen en recidivisten

Druggebruikers die in Antwerpen worden betrapt met drugs op zak en de voorgestelde boete niet op tijd betalen, krijgen hulpverlening aangeboden.



Dat geldt ook voor verslaafden die wel betalen, maar meermaals tegen de lamp lopen. Het Antwerpse justitiehuis, dat de schakel vormt tussen justitie en hulpverlening krijgt zo elke maand 60 nieuwe gebruikers over de vloer. Daar wordt dan bekeken welke begeleiding geschikt is. Het is een gevolg van de war on drugs in Antwerpen, maar wel veel minder zichtbaar dan de aanpak van de politie.

(foto © Belga)