Begin schooljaar: meeste besmettingen in Antwerpen

In de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar werd er bij 638 leerlingen (0,05 procent) en 86 personeelsleden (0,05 procent) een coronabesmetting vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van de CLB's.

De meeste besmettingen waren er de voorbije twee weken in de provincie Antwerpen (218 leerlingen, 26 personeelsleden), gevolgd door Oost-Vlaanderen (155 leerlingen, 20 leerkrachten). In Vlaams-Brabant raakten 90 leerlingen en 3 leerkrachten besmet. West-Vlaanderen telde 79 besmette leerlingen en 14 besmette leerkrachten. Brussel (55 leerlingen en 8 leerkrachten) en Limburg (41 leerlingen en 8 leerkrachten) bleven het meest gespaard.

"We mogen de aandacht nu absoluut niet laten verslappen", klinkt het bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Als gevolg van de coronabesmettingen moesten 4.278 leerlingen (0,36 procent) en 368 personeelsleden (0,22 procent) in thuisisolatie. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat leerlingen elkaar op school hebben besmet of dat leerlingen leerkrachten hebben besmet. Maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken.

"De bronnen van besmetting situeren zich nu vooral in de privésfeer", aldus Inge Van Trimpont, directeur van het 'GO! CLB', de koepel boven de CLB's van het gemeenschapsonderwijs. "De besmettingen van de voorbije twee weken reflecteren immers nog de vakantieperiode. De volgende twee weken zullen meer inzicht geven over hoe het aantal besmette leerlingen en leerkrachten evolueert."

"We moeten nu vooral het hoofd koel houden", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "Dat betekent dat we de veiligheidsmaatregelen rigoureus moeten aanhouden. Het betekent ook dat iedereen de adviezen van de CLB's en het Agentschap Zorg en Gezondheid goed moet opvolgen, zonder te overreageren met extra sluitingen of quarantaines. Want dan moeten te veel mensen getest worden, raakt het lokale zorgsysteem overbelast en het lokale leven ontregeld".

De inspanningen van scholen om het schoollopen veilig te laten verlopen en de preventieve werking van het contactonderzoek door de CLB's blijven belangrijke instrumenten om de overdracht van infecties op school zo laag mogelijk te houden zodat leerlingen maximaal kunnen schoollopen. De centra volgen het aantal besmettingen en quarantaines verder op en rapporteren tweewekelijks aan de minister van onderwijs zodat, indien nodig, de scholen de maatregelen kunnen bijsturen.

(Bron: Belga)

(Themabeeld: © Pixabay)