Beheerders Facebookgroep Dierenverdriet Boechout aangeklaagd voor laster en eerroof

De uitbater van dierenwinkel Happy Dog in Boechout heeft de beheerders van een Facebookgroep aangeklaagd. Ze zijn vanmorgen voor de rechtbank moeten verschijnen.

In het verleden vocht de uitbater al een juridische strijd uit met GAIA. Recent werd de Facebookgroep Dierenverdriet Boechout opgericht. De beheerders verzamelen daarop getuigenissen in de strijd tegen broodfok. De uitbater van Happy Dog voelt zich geviseerd en klaagt hen aan voor laster en eerroof. Omdat één van de beheerders aan de winkel ook klanten ook zou hebben tegengehouden om er te kopen. De kortgedingrechter buigt zich over de zaak.