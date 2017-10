Beiaardconcert voor 65 jaar De Strangers

De Strangers vieren zondag hun 65e verjaardag met twee uitverkochte concerten in de Roma. Daarom worden de Antwerpse iconen vrijdag getrakteerd op een uniek beiaardconcert. Mogelijk is het ook een afscheidsconcert voor de Antwerpse beiaard, die door de werkzaamheden aan de toren van de Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal tijdelijk zal moeten zwijgen.

De Strangers blazen dit jaar 65 kaarsjes uit en dat moet gevierd worden! Daarom zullen op vrijdag 20 oktober een uur lang bekende liedjes van de legendarische band weerklinken door straten van de stad vanuit de beiaard in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal. Het concert zal opgeluisterd worden door stadsbeiaardier Liesbeth Janssens. “Ik speel wel vaker bekende liedjes en was meteen enthousiast. De liedjes 'Antwaarpe' en 'Schele Vanderlinde' zullen alvast niet ontbreken, de andere nummers blijven nog even een verassing”, verklapt ze.

Wie nog van de wekelijkse beiaardconcerten wil genieten, zal overigens snel moeten zijn, want vanaf januari dreigt de beiaard twee jaar lang onbespeeld te blijven tijdens de geplande werkzaamheden aan de toren. “Enkele maanden voor de start van de werken is het nog steeds erg onduidelijk wat er nu met de beiaard gaat gebeuren. De stad, die verantwoordelijk is voor de toren, wil hierover weinig of niets kwijt en dat is wel jammer” vindt Guillaume Engels, initiatiefnemer van het concert. Binnenkort staat hij samen met een aantal andere Antwerpse artiesten op het podium om een ode te brengen aan De Strangers. “Toen ik hoorde dat de beiaard mogelijk twee jaar lang zou sluiten, kwam ik op het idee om de mannen te trakteren op een laatste beiaardconcert. Of ik ze ook mee naar boven krijg in de toren? Daar vrees ik voor, want het zijn heel wat trappen.”, lacht Guillaume.

Het beiaardconcert vindt plaats op 20 oktober van 12u tot 13u en is te volgen in de straten rondom de Kathedraal. De Strangers zullen het concert volgen vanuit Café Den Bengel op de Grote Markt waar ze de eerste 50 fans zullen trakteren op een Bolleke. Daarna worden ze zelf getrakteerd op taart door Slongs Dievanongs, Mathieu & Guillaume en Jelle Cleymans.

Op zondagmiddag 22 oktober organiseert Nekka vzw in samenwerking met De Roma een ode aan 65 jaar De Strangers, met artiesten als Voice Male, Slongs Dievanongs, Mathieu & Guillaume, Jelle Cleymans en Halve Neuro, die covers zingen van de legendarische Antwerpse band. De Strangers zelf sluiten het concert telkens af.