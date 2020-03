Door de coronacrisis ligt het leven grotendeels stil. Maar er is geen ‘klokdown'. De beiaarden in de Belgische steden en gemeenten blijven spelen, om iedereen een hart onder de riem te steken en als positief signaal dat het leven ondanks alles doorgaat.

Een ideale verstrooiing voor wie in de buurt van een beiaard woont of voor wie een solo-wandeling maakt door een stille stad. En de beiaardiers zitten veilig in quarantaine, op tientallen meters hoogte... Beiaardiers doorbreken de stilte in steden en dorpen Door de coronacrisis ligt het leven grotendeels stil.

Geen ‘klokdown' !

Veel beiaardiers spelen deze dagen positieve en bemoedigde songs, zoals 'Always Look on the Bright Side of Life' en 'We zullen doorgaan'. Sommigen spelen verzoekjes, of spelen beiaard 's avonds om 20u, na het luiden van de klokken. In sommige steden brengt livestream de beiaardmuziek zelfs tot in de huiskamers.

(foto : Pixabay)