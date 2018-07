Bejaarde levensgevaarlijk gewond na aanrijding in Brecht

In het Antwerpse Brecht is deze voormiddag een fietser van 88 jaar uit Brecht levensbedreigend gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een personenwagen.

Op het eerste zicht lijkt het op een jammerlijk ongeval waar niemand echt schuld treft. De oudere man zou verward of verblind geweest zijn door de zon en plotseling de straat hebben overgestoken. De bestuurster van de wagen kon een aanrijding niet meer voorkomen. Ze was in shock. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

(bron : HLN)