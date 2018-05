Bejaarde man misbruikt 4 kleindochters : 12 jaar cel

Een 81-jarige man uit Houthalen is vandaag veroordeeld tot twaalf jaar cel, omdat hij zijn vier kleindochters seksueel misbruikt had. De correctionele rechtbank van Antwerpen beval ook zijn onmiddellijke aanhouding.

De bejaarde man liet namelijk verstek gaan op zijn proces en de rechtbank vreest dat hij zich aan zijn straf zal proberen te onttrekken. De beklaagde woont momenteel in Limburg, maar de feiten hadden zich in het Antwerpse afgespeeld. Het onderzoek was eind 2016 van start gegaan na een klacht. Zijn toen 14-jarige kleindochter verklaarde dat ze door haar grootvader misbruikt werd. Het was in 2010 begonnen, toen ze acht jaar was. Ze woonde een tijdje met haar vader bij de beklaagde, omdat haar ouders in een echtscheiding verwikkeld zaten. De beklaagde werd met haar verklaring geconfronteerd, maar ontkende eerst. Na een test met de polygraaf gaf hij bepaalde zaken toe, maar hij beweerde dat alles op vraag van het slachtoffer gebeurde. Tijdens het onderzoek bleek dat hij zich ook aan drie stiefkleindochters vergrepen had, maar de tachtiger betwistte dat. De rechtbank vond alle feiten bewezen.