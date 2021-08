Bejaarde man sterft na bruusk remmanoeuvre van lijnbus

In Edegem is vanmorgen een bejaarde man op een bus van De Lijn om het leven gekomen. De bus moest bruusk remmen voor een bestelwagen, waardoor de passagier zwaar ten val kwam. Een verpleegkundige op de bus, is meteen in actie geschoten en probeerde nog de eerste zorgen toe te dienen. Maar toen de ambulance aankwam, bleek hulp niet meer te baten. Het parket werd op de hoogte gebracht van de situatie en de omstandigheden van het tragische ongeval worden onderzocht. De chauffeur van de bestelwagen zou nog worden opgespoord. De bestuurder van de lijnbus krijgt psychologische begeleiding.