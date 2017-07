Bekend Antwerps acteur blinkt ook uit in graffiti

Matthias Schoenaerts blinkt niet alleen uit door zijn acteertalent, de Antwerpenaar is ook een graffiti-artiest.



Onder zijn artiestennaam Zenith nam hij afgelopen zondag, samen met zijn graffiti-vrienden Zenk One en Staynice, een muur in de Kerkstraat onder handen. Rechtover café De Kroon pronkt voortaan een Engels opschrift in levendige kleuren. De muur was voordien al voorzien van een likje verf, ook dat was het werk van de bekende acteur. Schoenaerts heeft wel wat ervaring als graffiti-artiest, vooral in de jaren '90 was hij erg actief. De Antwerpse graffiti-wereld is gelukkig met het werk van de acteur, dankzij hem is er meer aandacht voor straatkunst