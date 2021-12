Bekend Antwerps hotel in nieuwe handen

The Plaza Hotel Antwerpen komt in handen van Fattal Hotel Group. Dat is naar eigen zeggen een van de snelstgroeiende hospitality-ondernemingen in Europa. Op het Europese vasteland exploiteert de groep onder de vlag van Leonardo Hotels. In 2018 heeft de groep in Nederland al het bekende Apollo Hotels overgenomen. Leonardo Hotels breidt zich nu ook in België, verder uit door het The Plaza Hotel Antwerpen toe te voegen aan het portfolio. Begin 2022 zal de naam officieel wijzigen naar Leonardo Hotel Antwerp The Plaza.



Door de overname van The Plaza Hotel Antwerpen zet de hotelketen een volgende stap in haar ambitie het portfolio in de Benelux verder te laten groeien. Ondanks de gevolgen die de reissector en de hospitality branche door COVID-19 ondergaat, besloot Alexander Kluit, Managing Director Leonardo Hotels Benelux, om de koers alsnog voort te zetten.

Het Leonardo Hotel Antwerpen aan de Keyserlei is volledig gerenoveerd, het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade ondergaat momenteel een renovatie van de begane grond en er liggen plannen klaar om Breda en Utrecht uit te breiden en te renoveren. De overname van The Plaza Hotel Antwerpen kan daar nu aan worden toegevoegd. “Ondanks de zware impact door de covid pandemie geloven wij erin dat we moeten blijven investeren om zo sterker uit deze crisis te komen en onze gasten nog beter van dienst te kunnen zijn” aldus Kluit. “Onze strategie is te groeien in steden met hotels in het 3 en 4 sterren segment gelegen op unieke locaties. Wij zijn dan ook trots op de uitbreiding met nog een prachtig hotel in Antwerpen.”



Daarbij worden de lobby en de benedenverdieping gerenoveerd . Het hotel wordt geleid door General Manager Mhammad Hach-Abdeselam, tevens verantwoordelijk voor het Leonardo Hotel Antwerpen. Abdeselam zal zich de komende maanden vooral inzetten om de geplande verbouwing in goede banen te leiden. Voor het ontwerp hiervan is gekozen voor Neudahm Hotel Interior Design uit Wuppertal. Andreas Neudahm heeft al vele Leonardo Hotels ontworpen. De officiële opening van het Leonardo Hotel Antwerp The Plaza zal medio volgend jaar feestelijk gevierd worden.