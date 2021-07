Bekende Antwerpse cafés volgen coronaregels wél: "Eerst waren we politie, nu een beetje dokter"

Heel wat horeca zaken zijn niet in orde met de corona regels; Dat blijkt uit een onderzoek van overheid. En de provincie Antwerpen spant de kroon: 7 op de 10 Antwerpse café's zouden de regels overtreden. De horecazaken in de Antwerpse binnenstad vallen uit de lucht en zeggen dat ze wel degelijk geïnvesteerd hebben in CO2-meters en goede luchtcirculatie. Alleen willen de klanten niet altijd afstand houden, vooral 's avonds laat en bij voetbalwedstrijden is dat een probleem.