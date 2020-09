Economie Bekende Antwerpse meubelzaak is failliet

De bekende meubelzaak Belgica Meubelen op het Damplein in Antwerpen is failliet sinds 15 september. Een grote shock is dat voor heel wat mensen die al voorschotten of de volledige pot hebben betaald voor nieuwe meubels. Eén van hen is Peter uit Schoten. Hij ging gisteren naar de meubelzaak en stond voor gesloten deuren.