Alweer houdt een Antwerps winkelicoon ermee op. Dit keer gaat het om viswinkel Van Bladel.



Die zit al liefst 85 jaar in de Wilde Zee. De huidige uitbaters werken al 28 jaar in de zaak. Maar nu is het dus genoeg geweest. De omzet daalt elk jaar. Peter en Carla zijn nog wel open tijdens de feestdagen, maar daarna is het dus definitief gedaan. Wat ze nadien gaan doen, daar zijn ze naar eigen zeggen op dit moment nog niet uit.