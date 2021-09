Bekende bakker pakt uit met nieuwe koekjes: "Eilanderkes"

In Deurne komen er 50 zogenaamde struikelstenen voor slachtoffers van het nazi-regime tijdens wereldoorlog II. De stenen worden in de stoep voor huizen van gedeporteerde slachtoffers gelegd. En er zijn nog meer herdenkingsactiviteiten in Deurne. Zo houden verschillende inwoners een "open huis" waarbij ze vertellen over wat er zich tijdens de oorlog in hun woning heeft afgespeeld, en er is een tentoonstelling met tekeningen gemaakt in een concentratiekamp..