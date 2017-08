Economie Bekende elektrozaak in Schoten stopt ermee

De bekende Elektrozaak van Uffelen uit Schoten houdt er mee op. Na ruim 60 jaar kan de familiezaak niet meer opboksen tegen de onlinewinkels en de grote ketens en dus vroeg eigenaar Paul van Uffelen het faillissement aan. De elektrowinkel was een vaste waarde in Schoten want van Uffelen stond bekend om zijn uitstekende service en was ook een belangrijke sponsor van het Schotense verenigingsleven.