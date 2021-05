De vroegere feestzaal van het Harmoniepark is helemaal klaar. Na meer dan 20 jaar leegstand en verval én een grote renovatie is het bekende gebouw omgevormd tot het nieuwe districtshuis van Antwerpen. Vanaf volgende vrijdag kunnen alle inwoners van Antwerpen-stad hier terecht. Er zullen geregeld ook kleine evenementen plaatsvinden en in de oude Orangerie is een café geopend.