Veggie voeding in woonzorgcentra. Werkt dat? Dat wilden ze alvast eens uittesten in een woonzorgcentrum van GZA. Want het is vandaag dag van het vegetarisme. En de senioren, die zijn dat niet echt gewend om vegetarisch eten te krijgen. En daarom een kleine test met een hamburger en een worst. Half vlees, half groente.