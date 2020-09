Bekende Vlamingen golfen voor Rode Kruis

Er was even paniek deze namiddag in de Lange Kievitstraat in Antwerpen, vlak bij het station.De politie kwam daar zwaarbewapend ter plaatse. Het Snelleresponsteam en zelfs een bearcat werden erbij gehaald. Dat gebeurde nadat een getuige melding had gemaakt van een man die gewapend voor het raam stond in z'n huis in de Lange Kievitstraat. Daar trof de politie uiteindelijk een speelgoedpistooltje aan. De man werd opgepakt en het neppistool in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk welke intenties de verdachte had. Dat moet het onderzoek uitwijzen.