Economie Bekende zomerbar kent dramatische zomer: "90% omzetsverlies"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het einde van de zomer is in zicht. En dat betekent dat de zomerbars stilaan de eindbalans opmaken. Voor velen is het ronduit een catastrophe. Bij Bar Noord, in Antwerpen, spreken ze van een omzetverlies van 90%.