Dat het net de MS Europa is die als eerste toekomt is toepasselijk, zeggen maritieme experten. Want het zullen vooral Europese schepen die in de nabije toekomst Antwerpen zullen aan doen. In Amerika start de cruise-industrie ook langzaam op, maar de oceaan over varen gebeurt nog niet. Veiligheid primeert aan boord, ook op vlak van corona. De bemanning van een cruise is steeds volledig gevaccineerd, en ook de passagiers zijn er strenge protocollen.