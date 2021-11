Bekijk hier de nieuwe coronamaatregelen

Het Overlegcomité heeft woensdag opnieuw enkele beslissingen genomen om de coronapandemie in ons land verder in te dijken. Een overzicht van de nieuwe coronamaatregelen die ingaan vanaf zaterdag 20 november.

Contacten beperken

Premier Alexander De Croo drong erop aan om onze sociale contacten te beperken en anderhalve meter afstand te houden. Het Overlegcomité vraagt ook om indien mogelijk buiten af te spreken..

Mondmaskerplicht vanaf 10 jaar

In binnenruimtes en op evenementen buiten worden mondmaskers verplicht, ook voor kinderen vanaf 10 jaar. Tot nu was dat het geval voor iedereen ouder dan 12 jaar. Ook in het Vlaams onderwijs worden mondmaskers opnieuw verplicht in het secundair onderwijs. Ook leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar blijven een mondmasker dragen. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist na het Overlegcomité.

Mondmaskers in horeca en op evenementen

Op plaatsen waar het Covid Safe Ticket gebruikt wordt, moet toch ook een mondmasker gedragen worden. Dat geldt voor publieke evenementen en private evenementen met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten. Het geldt ook voor de horeca, schouwburgen, concertzalen, culturele centra, cinema’s en indoor pret- en themaparken. We moeten het mondmasker dus dragen als we binnenkomen, rondlopen en naar het toilet gaan. Als je neerzit in de horeca, mag het mondmasker wel af.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse.

Ook op trouw- en andere feesten komen bijkomende maatregelen. Daar zal het mondmasker verplicht worden, ook tijdens het dansen. Voor feesten met meer dan 50 mensen binnen en meer dan 100 mensen buiten is ook het Covid Safe Ticket verplicht.

Vier dagen verplicht telewerken

Thuiswerk wordt grotendeels verplicht. We zullen vier dagen per week moeten thuiswerken. Vanaf 13 december worden dat drie dagen per week.

Vaccinatie: derde boosterprik voor iedereen

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, zal er zo snel mogelijk een derde prik komen. Een concrete timing gaf het Overlegcomité niet.

Verplichte CO2-meter op school

Er werd beslist om de luchtkwaliteit in scholen beter op te volgen. Er moeten CO2-meters komen in lokalen waar veel mensen samenkomen. Dezelfde afspraak geldt voor de werkplek.

