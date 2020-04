Bekijk hier hoe zwaar uw gemeente getroffen is

De overheid maakt dagelijks het aantal bevestigde coronabesmettingen per gemeente bekend.

In totaal zijn er vandaag 3.945 bevestigde besmettingen in de provincie Antwerpen, of 2,12 per 1.000 inwoners. In de 30 gemeenten van de ATV-regio zijn er 2228 mensen (officieel) besmet. Bekijk hieronder de situatie in uw gemeente gesorteerd van zwaarst getroffen gemeenten per 1000 inwoners tot minst getroffen gemeente. Daaronder vindt u de lijst met aantal besmettingen per gemeente.

per 1000 inwoners aantal besmettingen in de gemeente

Aartselaar 7,35 105 Borsbeek 3,69 40 Schilde 3,61 71 Zandhoven 3,35 46 Boom 3,12 57 Hove 2,95 24 Hemiksem 2,94 34 Rumst 2,65 40 Edegem 2,27 50 Schelle 2,23 19 Brasschaat 2,21 84 Antwerpen 2,09 1099 Stabroek 2,08 39 Mortsel 1,92 50 Essen 1,89 36 Boechout 1,81 24 Wommelgem 1,79 23 Kapellen 1,71 46 Brecht 1,64 48 Zwijndrecht 1,63 31 Schoten 1,62 56 Kalmthout 1,6 30 Ranst 1,58 30 Kontich 1,47 31 Malle 1,41 22 Zoersel 1,41 31 Wuustwezel 1,34 28 Lint 1,26 11 Niel 1,24 13 Wijnegem 1,02 10 2228

gesorteerd op aantal besmettingen :

Antwerpen 2,09 1099 Aartselaar 7,35 105 Brasschaat 2,21 84 Schilde 3,61 71 Boom 3,12 57 Schoten 1,62 56 Edegem 2,27 50 Mortsel 1,92 50 Brecht 1,64 48 Zandhoven 3,35 46 Kapellen 1,71 46 Borsbeek 3,69 40 Rumst 2,65 40 Stabroek 2,08 39 Essen 1,89 36 Hemiksem 2,94 34 Zwijndrecht 1,63 31 Kontich 1,47 31 Zoersel 1,41 31 Kalmthout 1,6 30 Ranst 1,58 30 Wuustwezel 1,34 28 Hove 2,95 24 Boechout 1,81 24 Wommelgem 1,79 23 Malle 1,41 22 Schelle 2,23 19 Niel 1,24 13 Lint 1,26 11 Wijnegem 1,02 10

Bron : GvA - afbeelding Pixabay