Beklimming van de kathedraaltoren

"Welkom in Antwerpen", zo heet de app die de stad lanceert om Antwerpse nieuwkomers te begeleiden. De applicatie bevat allerlei praktische informatie zoals de openingsuren van stadsdiensten, bibliotheken en zwembaden. Diverse apps bieden die informatie al aan, maar nu zou alles samengebundeld zijn in een gebruiksvriendelijk platform dat aangepast is aan de nieuwelingen. Bovendien heeft "Welkom in Antwerpen" ook tips om de inburgering te vergemakkelijken.