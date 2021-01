Bekroonde Engelse The Lakes Distillery gaat in zee met Antwerpse distributeur

Young Carly gaat de meermaals bekroonde Lakes Single Malt Whisky, The One Blended Whisky, The Lakes Gin en The Lakes Vodka verdelen.

Aan de oevers van de rivier Derwent, in een 160 jaar oude boerderij en aan de rand van het prachtige Engelse Lake District, ligt de ultramoderne ‘The Lakes Distillery’. Ze stoken er een uitzonderlijke collectie van whisky’s, gins en wodka’s. Sinds hun oprichting in 2011 vielen heel wat van hun distillaten meermaals in de prijzen. Master blender Dhavall Ghandi waakt er over de kwaliteit en ontwikkelde in 2019 een eerste in een reeks van bekroonde en award-winnende single malt whisky’s. Net als 80 tot 90% van de overige gedistilleerde dranken worden ook hun whisky’s gerijpt op verschillende soorten sherryvaten. Een unieke aanpak in de wereld van whisky distilleerders.

Young Charly mag deze spirits exclusief verdelen in België. William Mortelmans, eigenaar en CEO Young Charly: “Met deze samenwerking bevestigen we nogmaals dat we streven naar een geweldige service, uitmuntendheid en integriteit voor zowel onze klanten als onze partners. We investeren in onze relaties met veel passie, flexibiliteit en een open communicatie, zodat we net als de beste wijnen voor een jarenlange ‘rijping’ kunnen gaan. Onze consumenten zijn steeds op zoek naar de beste kwaliteit. We zijn dus erg verheugd op deze samenwerking en versterken op deze manier ons exclusieve Young Charly drankenportfolio.”