Vrachtwagens die na het laden van kunststof of plastickorrels de site van chemiebedrijf INEOS in Lillo willen verlaten, zullen nu eerst door een zogenaamde afblaasstraat moeten. Een soort ‘droge carwash’ voor vrachtwagens is dat. Korrels die tijdens het laden op het dak of het chassis van de vrachtwagen achterblijven blaast de installatie eerst nauwkeurig weg, om het vervolgens veilig op te vangen. Het bedrijf wil zo voorkomen dat het plastic in de natuur belandt.