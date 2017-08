Belang van rookmelders nog teveel onderschat

Er vielen dit jaar in Vlaanderen al 18 doden bij een woningbrand. Een dramatische trend die zich vorig jaar al aftekende. Toen kwamen 78 mensen in het hele land om het leven in een brand in huis.

De Vlaamse brandweerzones gaan daarom samen campagnes en studies opstarten om het aantal woningbranden in te dijken. De brandweer wil daarmee vooral inzetten op het voorkomen van woningbranden. En legt de nadruk op het belang van rookmelders. Want die hangen nog te weinig in onze woningen. We scoren veel slechter dan onze buurlanden. Daar vallen opvallend minder doden, terwijl ze verschillende miljoenen inwoners meer tellen.

klik hier voor meer info over rookmelders

bekijk hier het studiogesprek met de brandweer "Mensen weten niet dat 's nachts je reukorgaan niet werkt"