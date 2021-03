Belangrijke missing link op fietsostrade wordt weggewerkt

Na de vaccinatie van het zorgpersoneel de voorbije weken worden vanaf vandaag in Vaccinatiecentrum Pallieterland de eerste ouderen gevaccineerd. De oudste inwoners van Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst zijn eerst aan de beurt. Daarna volgen de komende weken, op basis van leeftijd, de andere 65-plussers. Vanochtend werden reeds de eerste prikken gezet bij heel wat 95-plussers. Anna De Cock uit Broechem (Ranst) wordt binnen enkele weken 100. Zij was één van de oudste inwoners die haar vaccin vandaag kreeg en werd daarvoor symbolisch in de bloemetjes gezet door de coördinator van de medische ploeg. Anna werd vorig jaar net voor kerst zelf getroffen door corona. Na enkele weken ziekenhuis en revalidatie is ze ondertussen hersteld. Anna: ‘Ik ben blij dat ik vandaag mijn spuitje kreeg. Ik voelde er niks van. Hopelijk is heel deze miserie nu snel voorbij want het is niet plezant leven zo.’ Ondertussen kregen iets meer dan 2.500 inwoners hun eerste vaccinatie in het centrum: ongeveer 2.200 zorgverleners en 300 95-plussers. Volgende week worden bijna 1.400 vaccins geprikt. Voor de week van 29 maart worden 2.500 inwoners uitgenodigd. Dat betekent dat tegen begin april de inwoners van 83 jaar en ouder gevaccineerd zullen zijn.