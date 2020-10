Belangrijke stap vooruit naar sanering kleiputten

Er is een belangrijke stap vooruit gezet naar de sanering van de voormalige stortplaatsen in de kleiputten van Terhagen en Boom. De grondeigenaars, De Vlaamse Waterweg en de provincie Antwerpen, leverden een voorbereidende studie af aan OVAM waarin 4 saneringsvarianten tegenover elkaar werden afgewogen. Uit deze afweging kwam de eerder gecommuniceerde saneringsmethode die bestaat uit afdekking van de 3 storten (asbest-, huisvuil- en gipsstort) en voldoende ophoging zodat herbebossing en herinrichting van het gebied mogelijk worden, als beste variant.



Tractebel maakte deze studie op met daarin de zogenaamde BATNEEC-afweging. Uit de onderzochte en voorgestelde saneringsvarianten kiest de bodemsaneringsdeskundige van OVAM de ‘best beschikbare techniek tegen een redelijke kostprijs’. Dit is het BATNEEC-principe (Best Available Technique Not Entailing Excessive Costs). De afweging omvat zowel het haalbaarheidsonderzoek van de relevante bodemsaneringstechnieken, als de gevraagde multicriteria analyse. Tractebel bezorgde OVAM ook de nodige hydrologische, stabiliteits- en geotechnische informatie. OVAM verklaart zich in een brief aan de eigenaars akkoord met de besluiten in de rapporten.

Nieuw landschap na sanering

Historische vervuiling is een belangrijke problematiek, maar schept ook kansen. In de Rupelstreek wil men de vervuilde kleiputten omvormen tot een nieuw gebied met openbaar groen en zachte recreatiemogelijkheden. Samen met de inwoners werd een landschapsontwerp opgemaakt. Om dit te kunnen realiseren zal een grote hoeveelheid zuivere grond worden aangevoerd van de Oosterweelwerven via de Rupel tot aan de kleiputten. Op die manier wordt vervuilend en hinderlijk vrachtwagentransport doorheen de randgemeenten vermeden en blijft de kostprijs van de sanering lager.



Wat zijn de volgende stappen?



Nu OVAM de saneringsmethode goedkeurde, kan het Milieueffectenrapport (MER) worden afgewerkt en ingediend en daarna de omgevingsvergunning. En dan kan eindelijk werk gemaakt worden van de hoognodige sanering en het landschapsherstel van het gebied.

Wie graag op de hoogte blijft van het reilen en zeilen in het kleiputtendossier, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief via www.kleiputtenterhagen.be

(foto : provincie Antwerpen)